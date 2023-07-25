وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: هناك مساحة على ارض مرفأ بيروت ستتعاقد شركة توتال مع مالك هذه المساحة وهو مرفأ بيروت لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة

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وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: في مكان الحفر في البلوك رقم 4 لم يجدوا كميات تجارية وهذا لا يعني ان هذا البلوك مفروغ منه الأمل ولكن هناك معايير معيّنة ولها ارتباط مباشر بعمق الحفر ومن الممكن العودة اليه