وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: في مكان الحفر في البلوك رقم 4 لم يجدوا كميات تجارية وهذا لا يعني ان هذا البلوك مفروغ منه الأمل ولكن هناك معايير معيّنة ولها ارتباط مباشر بعمق الحفر ومن الممكن العودة اليه

مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" يثير الغضب في الهند... بسبب اقتباس من كتاب هندوسي!

مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" يثير الغضب في الهند... بسبب اقتباس من كتاب هندوسي!

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: هناك مساحة على ارض مرفأ بيروت ستتعاقد شركة توتال مع مالك هذه المساحة وهو مرفأ بيروت لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة