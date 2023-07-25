وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الظرف سمح للبنان ان ينجز الترسيم الذي اسس لاستقرار على الصعيد الامني والتزامات على الصعيد الاقتصاديّ من قبل عدد من البلدان

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الظرف سمح للبنان ان ينجز الترسيم الذي اسس لاستقرار على الصعيد الامني والتزامات على الصعيد الاقتصاديّ من قبل عدد من البلدان

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: التقارير التي وصلتني تشير الى ان اعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا وقبل نهاية هذه المدة تتكوّن صورة أوليّة لوجود كميات تجاريّة أم لا