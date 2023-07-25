وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الاردني في شراء الكهرباء من الاردن ودفع ثمنها وهنا لسنا بحاجة الى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة الى دعم دولي خاصة أميركيّ بسبب العقوبات

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