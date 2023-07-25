وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: من أجل الوصول الى 10 ساعات تغذية نحن بحاجة الى 600 مليون دولار كرأسمال تشغيليّ وقال لنا حاكم المركزي ان هناك اولويات أخرى غير الكهرباء لديه واشار الى ان هناك 300 مليون دولار فقط ما يعني 4 ساعات كهرباء

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