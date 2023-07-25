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وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع

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2023-07-25 | 04:04
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وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع
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وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: وصلتني رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى ان اليوم سيتم تحويل الأموال من الليرة الى الدولار بطلب الكهرباء واصبح هناك 40 مليون لمؤسسة كهرباء لبنان من جباية لشهر تشرين الثاني وكانون الاول وهذا الرقم الى ارتفاع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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