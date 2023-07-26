وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك