الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد
آخر الأخبار
2023-07-26 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 65 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لبنان:
التداول
Sayrafa
اليوم
مليون
دولار
بمعدل
85500
لبنانية
للدولار
الواحد
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:10
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه
آخر الأخبار
15:10
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه
0
أخبار دولية
15:10
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا
أخبار دولية
15:10
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا
0
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
0
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:10
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه
آخر الأخبار
15:10
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه
0
أخبار دولية
15:10
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا
أخبار دولية
15:10
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا
0
آخر الأخبار
15:01
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف
آخر الأخبار
15:01
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف
0
آخر الأخبار
14:53
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
آخر الأخبار
14:53
#رياض_سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
0
آخر الأخبار
14:36
#رياض_سلامة لحوار المرحلة عن إعادة أموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة
آخر الأخبار
14:36
#رياض_سلامة لحوار المرحلة عن إعادة أموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة
0
فنّ
2023-07-09
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
فنّ
2023-07-09
لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)
0
خبر عاجل
2023-07-25
لقاء يجمع في هذه الاثناء النائب تيمور جنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
خبر عاجل
2023-07-25
لقاء يجمع في هذه الاثناء النائب تيمور جنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
0
أخبار لبنان
14:13
260 طالبة وطالباً من مدارس لبنان وأنديته يشاركون في التصفيات المؤهِلة لأولمبياد الروبوتات
أخبار لبنان
14:13
260 طالبة وطالباً من مدارس لبنان وأنديته يشاركون في التصفيات المؤهِلة لأولمبياد الروبوتات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
قرار نوعي لشورى الدولة.. وزارة الطاقة ستدفع غرامة إكراهية يومية بدءاً من اليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
قرار نوعي لشورى الدولة.. وزارة الطاقة ستدفع غرامة إكراهية يومية بدءاً من اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان جرش ينطلق الليلة ومشاركة لافتة لفنانين لبنانيين.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان جرش ينطلق الليلة ومشاركة لافتة لفنانين لبنانيين.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لقاء ودي لمنتخب لبنان لكرة السلة بمواجهة ايران في مجمّع نهاد نوفل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لقاء ودي لمنتخب لبنان لكرة السلة بمواجهة ايران في مجمّع نهاد نوفل
0
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من غوسطا وجونية
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من غوسطا وجونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جباية فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين معلقة حتى اشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جباية فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين معلقة حتى اشعار آخر
0
أخبار لبنان
13:33
معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة
أخبار لبنان
13:33
معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لودريان مفوضا من اللجنة الخماسية... هل هي الفرصة الرئاسية الاخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لودريان مفوضا من اللجنة الخماسية... هل هي الفرصة الرئاسية الاخيرة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
3
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
4
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
5
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
6
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
7
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
8
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More