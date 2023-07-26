رياض سلامة لحوار المرحلة: هناك تقدير من قبلي تجاه نواب المركزي وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان واليوم نحن أمام مفترق طريق إذ لا تعيين لحاكم جديد

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