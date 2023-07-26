رياض سلامة لحوار المرحلة: كل الكلام عن أنه يمكننا التلاعب بسعر الصرف في السوق لا أساس له فالسوق لديه ثقة بكلامي وعندما أقول إنني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف

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