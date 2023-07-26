الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياض سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق ولم تمر سنة من دون تدقيق وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي والتدقيق الذي حصل هدفه تكملة التركيبة لتحميل المركزي كل المسؤولية
آخر الأخبار
2023-07-26 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رياض سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق ولم تمر سنة من دون تدقيق وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي والتدقيق الذي حصل هدفه تكملة التركيبة لتحميل المركزي كل المسؤولية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سلامة
لحوار
المرحلة:
لبنان
مؤسسة
الدولة
شركات
للتدقيق
تدقيق
وآخرها
التدقيق
أجراه
صندوق
النقد
الدولي
والتدقيق
تكملة
التركيبة
لتحميل
المركزي
المسؤولية
التالي
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:17
سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...
أمن وقضاء
03:17
سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...
0
أخبار دولية
03:15
رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب
أخبار دولية
03:15
رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب
0
أخبار دولية
02:57
رئيس النيجر: "سنصون المكتسبات الديموقراطية"
أخبار دولية
02:57
رئيس النيجر: "سنصون المكتسبات الديموقراطية"
0
أخبار دولية
02:53
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
02:53
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:17
سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...
أمن وقضاء
03:17
سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...
0
أخبار دولية
03:15
رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب
أخبار دولية
03:15
رئيس النيجر وحكومته يرفضان الانقلاب
0
أخبار لبنان
02:35
بقرادونيان التقى لودريان...والموفد الفرنسي قدّم مبادرته الرئاسية
أخبار لبنان
02:35
بقرادونيان التقى لودريان...والموفد الفرنسي قدّم مبادرته الرئاسية
0
فنّ
02:31
إطلالة بالبيكيني ورقصٌ على الطاولة... هكذا احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ54! (صور)
فنّ
02:31
إطلالة بالبيكيني ورقصٌ على الطاولة... هكذا احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ54! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
01:53
بعد "انتحار" أحد الركاب... طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر!
منوعات
01:53
بعد "انتحار" أحد الركاب... طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر!
0
صحف اليوم
2023-05-10
البخاري عن الاستحقاق الرئاسي: شأن لبناني وسنحدّد موقفنا من الرئيس المقبل تبعاً لهذه المعايير (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-05-10
البخاري عن الاستحقاق الرئاسي: شأن لبناني وسنحدّد موقفنا من الرئيس المقبل تبعاً لهذه المعايير (الجمهورية)
0
منوعات
2023-07-25
"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!
منوعات
2023-07-25
"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-25
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-25
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:41
سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
أخبار لبنان
14:41
سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
0
أخبار لبنان
14:13
260 طالبة وطالباً من مدارس لبنان وأنديته يشاركون في التصفيات المؤهِلة لأولمبياد الروبوتات
أخبار لبنان
14:13
260 طالبة وطالباً من مدارس لبنان وأنديته يشاركون في التصفيات المؤهِلة لأولمبياد الروبوتات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
قرار نوعي لشورى الدولة.. وزارة الطاقة ستدفع غرامة إكراهية يومية بدءاً من اليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
قرار نوعي لشورى الدولة.. وزارة الطاقة ستدفع غرامة إكراهية يومية بدءاً من اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان جرش ينطلق الليلة ومشاركة لافتة لفنانين لبنانيين.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان جرش ينطلق الليلة ومشاركة لافتة لفنانين لبنانيين.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لقاء ودي لمنتخب لبنان لكرة السلة بمواجهة ايران في مجمّع نهاد نوفل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لقاء ودي لمنتخب لبنان لكرة السلة بمواجهة ايران في مجمّع نهاد نوفل
0
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من غوسطا وجونية
السياحة في لبنان
13:43
أهلا بهالطلة من غوسطا وجونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جباية فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين معلقة حتى اشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جباية فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين معلقة حتى اشعار آخر
0
أخبار لبنان
13:33
معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة
أخبار لبنان
13:33
معوض من الديمان: "الترقيعات" التي يقومون بها هدفها السيطرة والهيمنة على الدولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
منوعات
09:11
بدأت القصة بسلفة وانتهت بعملية اغتصاب موثقة ومنشورة عبر مواقع التواصل... إليكم ما حصل!
3
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
4
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
منوعات
08:47
خلاف على موقف سيارات يودي بحياة 3 أشخاص... تفاصيل جديدة عن الجريمة المروّعة!
5
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
خبر عاجل
15:03
سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا
6
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
خبر عاجل
15:06
رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس
7
آخر الأخبار
15:51
رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال
آخر الأخبار
15:51
رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال
8
خبر عاجل
15:31
رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي
خبر عاجل
15:31
رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More