رياض سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق ولم تمر سنة من دون تدقيق وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي والتدقيق الذي حصل هدفه تكملة التركيبة لتحميل المركزي كل المسؤولية

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