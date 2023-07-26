رياض سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا

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