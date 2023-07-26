رياض سلامة لحوار المرحلة عن إعادة أموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة

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