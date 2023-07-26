رياض سلامة لحوار المرحلة: الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية

ميقاتي يجتمع في هذه الاثناء في السراي مع نواب حاكم مصرف لبنان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس

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