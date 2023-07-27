رئاسة مجلس الوزراء ان جلسة للمجلس ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك