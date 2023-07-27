باسيل من عشاء هيئة قضاء المتن: أي حوار لإضاعة الوقت أو تشتيت الجهد غير مقبول ومرفوض من قبلنا وأي حوار جدي ويؤدي إلى نتيجة فعلية مرغوب ومطلوب شرط أن يتحدد برنامج واضح وبمدة زمنية محددة وبنهائية واضحة للحوار

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