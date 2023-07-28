باسيل: مستعدون للبحث في كلّ شيء يُبدّد هواجس أي طرف لبناني ويُعزّز الحياة المشتركة ويمنع أي هيمنة من أي نوع ومن أي جهة

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