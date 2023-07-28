باسيل: الحقيقة تبقى واحدة أنّنا لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيس رغماً عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا من دون مقابل وطني كبير هو بحجم خياراتنا وقناعاتنا وجداننا وطموحاتنا

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