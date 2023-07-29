نصرالله في ذكرى عاشوراء: اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي يجب أن يتخذ موقفًا من الاعتداء على المسجد الأقصى

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نصرالله: أقول للإسرائيليين إنتبهوا من أي حماقة وإنتبهوا من أي خيارات خاطئة والمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلّى عن مسؤولياتها لا في الحماية ولا في الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها للكيان المهزوم