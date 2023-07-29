نصرالله: نطالب وزارة التربية أن تراقب وتمنع الشذوذ وتساهم في حماية أطفال لبنان والجيل الآتي في معركة الحفاظ على الإنسان الطبيعي والشريف

نصرالله: فتح الباب لحوارات ثنائيّة جادة قد يفتح أفقاً في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية وهذا ما نعمل ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة

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