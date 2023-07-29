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قائد الجيش يلتقي السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو في زيارة وداعية لانتهاء مهامها في لبنان

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2023-07-29 | 05:43
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قائد الجيش يلتقي السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو في زيارة وداعية لانتهاء مهامها في لبنان
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قائد الجيش يلتقي السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو في زيارة وداعية لانتهاء مهامها في لبنان

 
 
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