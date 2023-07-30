الوكالة الوطنية للاعلام: سماع إطلاق رصاص بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة على خلفية الإشكال المسلح أمس و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تعقد في هذه الاثناء اجتماعا موسعا لمتابعة الوضع الأمني

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