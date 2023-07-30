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باريس تندد بأعمال العنف أمام سفارتها في النيجر وتدعو السلطات إلى ضمان أمنها
آخر الأخبار
2023-07-30 | 07:09
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باريس تندد بأعمال العنف أمام سفارتها في النيجر وتدعو السلطات إلى ضمان أمنها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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