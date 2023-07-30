مسؤول في عصبة الأنصار الإسلامية: عصبة الأنصار غير مشاركة بالإشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوة وتسعى جاهدة لوقف النزيف الحاصل

حركة فتح تنفي صدور أي بيان باسمها حتى اللحظة

حركة فتح تنفي صدور أي بيان باسمها حتى اللحظة

الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة