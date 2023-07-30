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28
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
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29
o
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o
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منير المقدح لـ الأحد مع ماريو: تواصُلنا مع الجيش قائم ومستمر وقرار حركة فتح هو وقف اطلاق النار ومن ثمّ تشكيل لجنة تحقيق في الاغتيال وما حصل اليوم لا يشكل خطرا على المخيّم ولا على المحيط
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
آخر الأخبار
2023-07-30 | 09:27
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التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
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