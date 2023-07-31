النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري: خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه ومهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الاطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا

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