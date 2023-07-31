سامي الجميل: هناك موافقة من السلطة الفلسطينية لإخلاء المخيمات من السلاح لكن توازن الرعب مستمر داخلها وكل اللبنانيين يدفعون ثمن المشاكل الفلسطينية والموسم السياحي يتأذى من المعارك الحاصلة

سامي الجميل بعد لقائه السفيرة الأميركية: كيف نحلّ المشاكل إذا لم تكن لدينا سلطة قائمة ولا أفهم أي تأجيل في هذا الاطار فلماذا التأجيل الى أيلول؟

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