ألمانيا تعلق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر بعد الإنقلاب

رزان جمال في تحدّي حمام الثلج.. جلست بالمايوه داخل حوض من مكعبات الثلج!

رزان جمال في تحدّي حمام الثلج.. جلست بالمايوه داخل حوض من مكعبات الثلج!

سامي الجميل: هناك موافقة من السلطة الفلسطينية لإخلاء المخيمات من السلاح لكن توازن الرعب مستمر داخلها وكل اللبنانيين يدفعون ثمن المشاكل الفلسطينية والموسم السياحي يتأذى من المعارك الحاصلة