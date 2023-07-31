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المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تمدد حالة الطوارىء ما قد يؤجل الإنتخابات
آخر الأخبار
2023-07-31 | 06:52
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المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تمدد حالة الطوارىء ما قد يؤجل الإنتخابات
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