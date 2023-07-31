منصوري: لا اعتراض

اثر الجلسة الوزارية واقتراح مسودة مشروع الاستقراض لتمويل القطاع العام، أعلن نائب الحاكم الاول وسيم منصوري أن لا اعتراض من الوزراء على الاقتراض والحكومة هي التي تحدد المبلغ الذي تريده.



واشارت مصادر وزارية للـ LBCI الى أنه من غير الصحيح ان الوزراء لم يعترضوا على مشروع قانون الاقتراض كما قال نائب الحاكم الاول، أنما رئيس الحكومة والوزراء تمنوا على منصوري لانه لم يتسلم مهامه رسميا بعد، ولان الوزراء لم يطلعوا على مشروع القانون ولم يناقشوه بعد، الا يخرج بأي موقف او تعليق،

وبالتالي، الصحيح ان الوزراء لم يبدوا رأيهم بانتظار الاطلاع على مشروع القانون ومناقشته في جلسة الخميس المقبل.