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النائب أغوب بقردونيان للـLBCI: قائد الجيش لن يقبل بتعديل دستوري وهو ينتظر تاريخ 24 كانون الثاني من أجل العودة الى منزله وهذا ما قاله لي
آخر الأخبار
2023-08-01 | 03:15
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النائب أغوب بقردونيان للـLBCI: قائد الجيش لن يقبل بتعديل دستوري وهو ينتظر تاريخ 24 كانون الثاني من أجل العودة الى منزله وهذا ما قاله لي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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