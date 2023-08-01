النائب أغوب بقردونيان للـLBCI: قائد الجيش لن يقبل بتعديل دستوري وهو ينتظر تاريخ 24 كانون الثاني من أجل العودة الى منزله وهذا ما قاله لي

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