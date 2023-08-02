محمد جهاد بيدي.. استشهد في الخدمة خلال إخماد حريق داخل مستودع

نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي من عديد مركز حارة حريك العضوي الذي استشهد في الخدمة بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٣ إثناء تأديته لواجبه في إخماد حريق داخل مستودع.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:



المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي من مواليد ١٦-٠٦-١٩٩٠ / الباشورة.



-تطوع في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠٥.



-حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.



-تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.



-شارك في تنفيذ العديد من المهمات.



-شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.



-كان مثال العنصر الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.



الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.





يصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ ٠٢-٠٨-٢٠٢٣ في حسينية بلدته حاروف-النبطية حيث يوارى الثرى في جبانة البلدة.