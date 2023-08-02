غادة أيوب للـ LBCI: الفريق الاخر يلعب على سياسة الوقت

أكدت النائبة غادة أيوب أن تقاطع المعارضة على جهاد ازعور لا يزال مستمراً، وفي حال وجدت ضرورة لوجود مرشح يحصد أصواتاً أكثر من ازعور بطبيعة الحال ستجتمع المعارضة لذلك.



وشددت خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، على أن الفريق الاخر يلعب على سياسة الوقت خصوصا وسط فترة تعيينات جديدة وخطر الفراغات، لفرض مرشحه، مشيرة الى أن سياسة التعطيل هدفها تنازل الفريق الاخر.



ولفتت الى أن اللامركزية تضرب فريق الممانعة، وبالتالي نتسائل كيف طرحها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل على حليفه مقابل رئيس جمهورية لـ6 سنوات، بل يجب طرحها على جميع الفرقاء لتطبيق الطائف. وقالت: "جميعنا نعلم أن المشروع موجود وعمل عليه الوزير السابق زياد بارود، وتبناه حزب الكتائب، أما باسيل يستعملها كملهاة".



أما في ملف حاكم مصرف لبنان، اعتبرا أيوب أن كلام نائب الحاكم الاول كان لافتا عبر انتقاد السياسة التي كانت متّبعة.



ورأت أن لا امكانية بردّ اموال القروض بظلّ غياب الموازنة والايرادات، ولا يمكن اخذ القرض من دون اصلاحات، واضافت: "يحاولون جرّ مجلس الواب بتشريع "التطاول" على الاحتياطي وكأنّ "عفا الله عن ما مضى"، فهل نحن ذاهبون لمرحلة عدم المحاسبة؟"



وقالت: "ستبقى المعضلة الاساسية هي رئاسة الجمهورية، لان البلد يحتاج الى انتظام المؤسسات الدستورية وحكومة فاعلة، إلا أن من يعطّل الجلسات المتتالية لانتخاب رئيس، لا يمكنه ان يضع اللوم على مجلس النواب والمناداة بالاصلاحات الاقتصادية، وعلى رئيس المجلس فتح باب المجلس لدورات متتالية".