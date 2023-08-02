الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Reel Rock
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأبيض: وزارة المال ستحول مستحقات المستشفيات اليوم عن مرضى غسيل الكلى
آخر الأخبار
2023-08-02 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأبيض: وزارة المال ستحول مستحقات المستشفيات اليوم عن مرضى غسيل الكلى
أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أن وزارة المال ستحول مستحقات المستشفيات اليوم عن مرضى غسيل الكلى، لاول ثلاثة أشهر من هذا العام. ولفت الى أن هذه الاموال ستمكن "المستشفيات من تسديد فواتيرها، وتخفف أيضاً عبئاً عن المواطنين وخاصة مرضى غسيل الكلى".
وأشار الأبيض خلال إفتتاحه مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى تبنين الحكومي الممول من الدولة اليابانية الى أنه سيكون هناك افتتاح اقسام وخدمات في مستشفيات حكومية في مناسبات قريبة.
ووفق الابيض فأنه تم استفادة ١٥ مستشفى حكومي وأكثر من ١٥٠ مركز رعاية صحية أولية من مشاريع الطاقة الشمسية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
وزارة
المال
ستحول
مستحقات
المستشفيات
اليوم
الكلى
التالي
تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل
"باربي" تصل إلى عالم الأموات... دور الجنائز تطلق توابيت باللون الوردي! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-01
كركي: تغطية علاج مرضى غسيل الكلى 100 في المائة على حساب الصندوق وعلى المستشفيات الإلتزم
أخبار لبنان
2023-06-01
كركي: تغطية علاج مرضى غسيل الكلى 100 في المائة على حساب الصندوق وعلى المستشفيات الإلتزم
0
أخبار لبنان
2023-07-27
كركي : دفع 14 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات
أخبار لبنان
2023-07-27
كركي : دفع 14 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات
0
آخر الأخبار
2023-07-26
وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي
آخر الأخبار
2023-07-26
وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي
0
أخبار لبنان
2023-07-25
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط لوحت بالتوقف في 1 آب عن استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة والجهات الضامنة غير الملتزمة بالدفع
أخبار لبنان
2023-07-25
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط لوحت بالتوقف في 1 آب عن استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة والجهات الضامنة غير الملتزمة بالدفع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
0
صحة وتغذية
07:07
كيف تتم توعية وتحصين الأطفال من التعرض للتحرش الجنسي؟
صحة وتغذية
07:07
كيف تتم توعية وتحصين الأطفال من التعرض للتحرش الجنسي؟
0
فنّ
07:04
بديع أبو شقرا يتأسّف على النفايات في طبيعة "بركة العروس" بالشوف (فيديو)
فنّ
07:04
بديع أبو شقرا يتأسّف على النفايات في طبيعة "بركة العروس" بالشوف (فيديو)
0
فنّ
06:59
تالية القرآن ابنة شريهان هي الأكثر غموضاً.. شاهدوا الصورة الأولى لها بعد 14 عاماً من الاحتجاب!
فنّ
06:59
تالية القرآن ابنة شريهان هي الأكثر غموضاً.. شاهدوا الصورة الأولى لها بعد 14 عاماً من الاحتجاب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:43
مخزومي: مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها
أخبار لبنان
10:43
مخزومي: مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها
0
صحف اليوم
00:20
مصادر المعارضة لـ"الجمهورية": هذا ما تشدد عليه السعودية
صحف اليوم
00:20
مصادر المعارضة لـ"الجمهورية": هذا ما تشدد عليه السعودية
0
أخبار لبنان
2023-07-31
سامي الجميّل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح
أخبار لبنان
2023-07-31
سامي الجميّل: نحن مع تجريد المخيمات من السلاح
0
خبر عاجل
12:52
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
خبر عاجل
12:52
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
تعزيزات وتحضيرات أبرز الفرق الأوروبية بكرة القدم تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
14:28
تعزيزات وتحضيرات أبرز الفرق الأوروبية بكرة القدم تتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل تنجح واشنطن في وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب على السكة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل تنجح واشنطن في وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب على السكة؟
0
أخبار لبنان
14:13
أهلا بهالطلة من طرابلس عاصمة الشمال!
أخبار لبنان
14:13
أهلا بهالطلة من طرابلس عاصمة الشمال!
0
أخبار لبنان
14:04
تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو
أخبار لبنان
14:04
تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة
0
موضة وجمال
13:56
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
موضة وجمال
13:56
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI
0
أخبار لبنان
13:46
ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت
أخبار لبنان
13:46
ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:13
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
منوعات
11:13
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
2
منوعات
14:12
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)
منوعات
14:12
فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)
3
خبر كاذب
05:07
تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل
خبر كاذب
05:07
تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
5
منوعات
08:43
امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)
منوعات
08:43
امراة تبيع منزلها لاجراء سلسلة عمليات تجميل... وهكذا أصبحت ملامحها! (صور)
6
خبر عاجل
10:35
معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم
خبر عاجل
10:35
معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم
7
خبر عاجل
12:52
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
خبر عاجل
12:52
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
8
أمن وقضاء
12:05
قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم محامين نسخة عن تقريري KPMG وOliver Wyman
أمن وقضاء
12:05
قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم محامين نسخة عن تقريري KPMG وOliver Wyman
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More