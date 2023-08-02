إحياءً للذكرى السنوية الثالثة لتفجير مرفأ بيروت... وقفة تضامنيَّة للجنة التنسيق الّلبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) في ساحة تروكاديرو في باريس

في الذكرى السنويَّة الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، دعت لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF)، التي تضمّ سبع منظمات في فرنسا أسسها لبنانيات ولبنانيون وهي: لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، مؤسسة الانتشار اللبناني ما وراء البحار (DLO)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL - France) ، شبكة الاغتراب اللبناني في فرنسا (TLDN-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة إلى وقفة تضامنيَّة مع أهالي الضحايا في ساحة تروكاديرو في باريس الجمعة في الرابع من آب 2023 بين السّاعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً تحت عنوان: "معًا من أجل لبنان وضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت".



وقد حمل نصّ الدعوة شعار : "العدالة غير قابلة للتصرف، النسيان لا تسامح فيه، والإفلات من العقاب لا غفران عنه".