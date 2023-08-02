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الابيض: تحويل ١٤ شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق

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2023-08-02 | 06:35
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الابيض: تحويل ١٤ شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق
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الابيض: تحويل ١٤ شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار واحتكار السوق

أعلن وزير الصحة فراس الابيض أنه جرى تحويل ١٤ شركة لبيع المستلزمات الطبية الى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار وأحتكار السوق.

ولفت الابيض خلال جولة له على اقسام غسيل الكلى والسرطان وتمييل القلب في مستشفى نبيه بري الجامعي الى انه سيتم فتح السوق امام شركات للمنافسة ويتيح توفر المستلزمات في السوق لوقف الاحتكار.

واشار الى أنه جرى نقل كافة مرضى مستشفى صيدا الحكومي نحو مستشفيات النبطية الحكومي وجزين وبنت جبيل لتأمين سلامتهم واستكمال علاجهم. ولفت الى وجود اضرار كبيرة طالت مستشفى صيدا الحكومية.  
 
 
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