وزير المال: لا مشروع قانون بعد للإقتراض من مصرف لبنان وربما نحتاج إلى جلسة أخرى للانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب

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