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قائد الجيش: قرارنا واضح بمنع المسّ بالسلم الاهليّ ونريد لشعبنا ان ينعَم بالامن والامان

آخر الأخبار
2023-08-03 | 10:27
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قائد الجيش: قرارنا واضح بمنع المسّ بالسلم الاهليّ ونريد لشعبنا ان ينعَم بالامن والامان
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قائد الجيش: قرارنا واضح بمنع المسّ بالسلم الاهليّ ونريد لشعبنا ان ينعَم بالامن والامان

 
 
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