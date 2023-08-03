قائد الجيش: معنويات العسكريين كانت ولا تزال الأساس وصمودهم كان ولا يزال الأولوية ولم أسمح يوما بالمسّ بمعنوياتهم ولا بمعيشتهم ولن أسمح

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