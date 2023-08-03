الراعي في قداس عشية الرابع من آب: لا احد يستطيع اخفاء الحقيقة لأنها نور والحقيقة التي يُحاولون اخفاءها تختصّ بهويّة المسؤول عن التفجير وعن تخزين نيترات الامونيوم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك