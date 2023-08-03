الراعي في قداس عن أرواح ضحايا المرفأ: كيف يمكن السكوت عن هذه الكارثة والمعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر يتهربون من القضاء بتغطية سياسية؟ ولا ننسى ما جرى ساعة التفجير فهناك من سمع ورأى وهناك تصريحات قيلت بساعتها ثم رفعت من التداول الاعلامي

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