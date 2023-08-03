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زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا "تهيمن"

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2023-08-03 | 14:57
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زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا &quot;تهيمن&quot;
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زيلينسكي يقرّ بأن القتال على الجبهة صعب لكن أوكرانيا "تهيمن"

 
 
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