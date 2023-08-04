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o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
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31
o
الجنوب
29
o
البقاع
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-08-04 | 00:42
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
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