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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية

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2023-08-04 | 00:42
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير في الساعات الـ24 الماضية

 
 
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