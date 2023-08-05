الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد

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هادي أبو الحسن للـLBCI: كتلة اللقاء الديمقراطي تجتمع الثلاثاء للبحث في موضوع تغطية الصرف من الإحتياطي المركزي والموضوع التربوي على مشارف العام الدراسي المهدد وهو خط أحمر بالنسبة إلينا