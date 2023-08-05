أبو الحسن للـLBCI: لا من رغبة بالإصلاح وهناك تقاذف مسؤوليات وتذاكي على بعضنا والجو العام في البلد لا يرغب بالإصلاح وغير قادر عليه

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