أبو الحسن للـLBCI: الـMEA مؤسسة وطنية يجب أن تخضع لكل القوانين الوطنية وهي الشركة الوطنية الرائدة اليوم والتي نفتخر بها وإذا كان لا بد من البحث في موضوعها المالي فيجب نقاشه بكل شفافية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك