أبو الحسن للـLBCI عن حوار الموفد الرئاسي في أيلول: عدم وضوح الرؤية وتبلور القرار الحاسم في الموضوع الرئاسي يتم تعبئته عبر هكذا مبادرات وهذا كسب للوقت

أبو الحسن للـLBCI: من غير المحبذ بالنسبة إلينا أن يأتي موفد ويحدد لنا تواريخ وما هو المطلوب منا فهذه مسؤوليتنا

أبو الحسن للـLBCI: من غير المحبذ بالنسبة إلينا أن يأتي موفد ويحدد لنا تواريخ وما هو المطلوب منا فهذه مسؤوليتنا

أبو الحسن للـLBCI: الـMEA مؤسسة وطنية يجب أن تخضع لكل القوانين الوطنية وهي الشركة الوطنية الرائدة اليوم والتي نفتخر بها وإذا كان لا بد من البحث في موضوعها المالي فيجب نقاشه بكل شفافية