أبو الحسن للـLBCI: إذا لم نضمن عودة أموال الناس ولم نحقق ضمانة في هذا الموضوع فلن يقوم لبنان ولا النظام المصرفي

لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!

لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!

أبو الحسن للـLBCI: ليس كل أمر مطلوب من رئيس الجمهورية فبعد الطائف هذه مسؤولية السلطة مجتمعة وعلينا جميعًا التفكير بكيفية إنقاذ البلد