احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!