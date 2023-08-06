لقاء يجمع في هذه الاثناء النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري في عين التينة

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!