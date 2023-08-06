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الوكالة الوطنية: سماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة ناتجة من مناورة للجيش الاسرائيلي
آخر الأخبار
2023-08-06 | 15:18
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الوكالة الوطنية: سماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة ناتجة من مناورة للجيش الاسرائيلي
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